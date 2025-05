EQS-News: LAIQON AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Corporate News LAIQON-Gruppe erhält Förderbescheide für die Entwicklung von Plattform-Technologie und KI-basierten Finanzdienstleistungen Bescheide für Forschungszulagen von knapp 4,0 Mio. EUR erhalten

Förderung der digitalen Infrastruktur DAP 4.0 und der LAIC-KI

Fortsetzung der F&E-Tätigkeit als Teil der strategischen Positionierung der LAIQON-Gruppe Hamburg, 7. Mai 2025. Die LAIQON-Gruppe, ein stark wachsender Premium Wealth Spezialist mit Fokus auf IT- und KI gestützten Investment- und Managementprozessen, hat insgesamt vier Zusagen für die Förderung von Projekten in Höhe von knapp 4,0 Mio. EUR erhalten. Der Zufluss wird in den nächsten Monaten erwartet. Mit dieser nicht rückzahlungspflichtigen Summe fördert das zuständige Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) die bisherige Arbeit der LAIQON AG und des WealthTech LAIC bei der Entwicklung der Digital Asset Plattform (DAP 4.0) sowie der innovativen KI von LAIC als Forschungs- und Entwicklungsvorhaben. Eine Zusage über TEUR 928 wurde bereits im Dezember 2024 erteilt und als Anspruch im Konzernabschluss 2024 der LAIQON AG berücksichtigt. Das Ministerium unterstützt über die hierfür eingerichtete Bescheinigungsstelle Forschungszulage (BSFZ) die Arbeiten mit Blick auf die Neuartigkeit der Anwendungen für den Finanzdienstleistungssektor. Die Projekte werden bisher für die Entwicklungsjahre 2020 bis 2024 gefördert. Die LAIQON-Gruppe arbeitet an weiteren förderfähigen Projekten. Die LAIQON AG geht für Folgeperioden von einer jährlichen Förderung in Höhe von rund 0,75 Mio. EUR aus. Die geförderten Projekte sind essenzieller Bestandteil der Positionierung von LAIQON als Asset- und Wealth Manager der nächsten Generation. Übergeordnetes Ziel der geförderten Projekte der LAIQON AG sowie der drei Gesellschaften des LAIC Teilkonzerns ist die Entwicklung einer Suite für hoch individualisiertes und nachhaltiges Investment mit selbstlernender KI und Nutzung großer, komplexer Datenmengen. Dieses sehr umfangreiche Unterfangen gliedert sich in drei wesentliche Teile: DAP 4.0, algorithmischer Kern (KI) und Kunden-Interfaces. Basis der Suite ist dabei die aufgebaute multifunktionale, cloudbasierte DAP 4.0 der LAIQON-Gruppe. Sie ist Kern der technologischen Infrastruktur, steht im Zentrum der Plattformstrategie und ist das verbindende Element des Geschäftsmodells. Sie befähigt LAIQON die gesamte Customer Journey abzudecken und beliebig zu skalieren. Banken und andere Finanzunternehmen als Kunden von LAIQON können diese besonderen Dienstleistungen an ihre Kunden weitergeben. Die DAP 4.0 wird sukzessive mit neuen Anwendungsfunktionen erweitert. Besonders innovativ bei der Entwicklung der KI des LAIC Teilkonzerns waren u. a. die bisher im Finanzbereich weitgehend ungenutzten selbstlernenden Bayesianischen Neuronalen Netze, die es ermöglichen, sowohl Einzelwerte als auch Märkte emotionsfrei, faktenorientiert und präzise zu prognostizieren. Nutzer sind Banken und andere Finanzunternehmen, die damit ihren Kunden eine KI gesteuerte, professionelle Vermögensverwaltung ermöglichen können, die einerseits individualisierbar und andererseits hoch skalierbar ist. Dazu Dipl.-Ing. Achim Plate, CEO der LAIQON AG: "Die Zusagen durch die BSFZ sind ein Beleg für die Entwicklungs- und Innovationskraft von LAIQON bei der Umsetzung der beiden Megatrends Digitalisierung und KI in der Finanzindustrie. Sowohl unsere DAP 4.0 als auch die KI werden laufend weiterentwickelt, beispielsweise durch die Integration generativer KI mit unserer LAIC ChatGPT." Über die Forschungszulage: Das Ziel der Forschungszulage, welche durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung verantwortet und durch die BSFZ umgesetzt wird, ist es den Investitionsstandort Deutschland zu stärken und die Forschungsaktivitäten insbesondere kleiner und mittlerer Unternehmen anzuregen. Das FZulG ermöglicht die steuerliche Begünstigung von Forschungsausgaben von in Deutschland steuerpflichtigen Unternehmen - unabhängig von Größe, Rechtsform und Branche - und soll Anreize setzen, in Forschung und Entwicklung (FuE) zu investieren. Begünstigt werden FuE-Vorhaben aus den Kategorien Grundlagenforschung, industrielle Forschung und experimentelle Entwicklung. Über die LAIQON AG: Die LAIQON AG (LQAG) ist ein stark wachsender Premium Wealth Spezialist mit Fokus auf nachhaltige Kapitalanlagen. Die Gesellschaft betreut ein treuhänderisch verwaltetes Vermögen von rund 6,7 Mrd. EUR (Stand: 31.03.2025). Das 1995 gegründete, bankenunabhängige Unternehmen ist seit 2005 an der Börse vertreten. Seit März 2017 ist die LAIQON AG im Segment Scale (ISIN: DE000A12UP29) der Deutschen Börse in Frankfurt gelistet. Die LAIQON-Gruppe mit Sitz in Hamburg und Büros in Frankfurt, München und Berlin bietet institutionellen und privaten Anlegern über seine Plattform ein breites Portfolio an nachhaltigen Produkten und Lösungen an. Dazu zählen beispielsweise aktiv- und KI-gemanagte Publikums-/Spezialfonds, standardisierte als auch ganzheitliche, individuelle Vermögensverwaltung, Wealth Management-Kooperationen bis hin zu einem Consulting für strategische Asset Allocation. Die KI-Tochter LAIC® und der selbst entwickelte LAIC ADVISOR® zählt zu den Vorreitern für Künstliche Intelligenz im Wealth Management. Mit seinen Prozessen und im Datenmanagement setzt LAIQON auf modernste Plattform-Technologie. Die Digital Asset Plattform (DAP 4.0) ermöglicht der LAIQON-Gruppe sämtliche Dienstleistungen vom Asset- und Risikomanagement, über das Onboarding bis zum Kundenreporting vollständig digital abzubilden. LAIC kann damit beliebig auf höchste Volumina skalieren und stellt ihre Produkte und Services Dritten als White Label-Partner zur Verfügung.



