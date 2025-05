HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Totalenergies nach Zahlen zum ersten Quartal von 63 auf 61 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Ein vier Milliarden Euro umfassendes Betriebskapital habe die Nettoverschulung im Quartal auf neun Milliarden Euro getrieben, schrieb Henry Tarr in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sollte der Ölpreis derweil bei oder unter 60 US-Dollar verbleiben, könnten die Aktienrückkäufe reduziert werden./rob/bek/glVeröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2025 / 16:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: FR0000120271