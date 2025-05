HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Redcare Pharmacy nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Skaleneffekte hätten sich positiv auf die Profitabilität der Online-Apotheke ausgewirkt, schrieb Gerhard Orgonas in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das starke Umsatzwachstum habe sich im ersten Quartal fortgesetzt. Die Marketing-Ausgaben für das elektronische Rezept hätten sich bezahlt gemacht, die Zahl aktiver Nutzer sei stark gestiegen./rob/bek/glVeröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2025 / 16:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: NL0012044747