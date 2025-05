HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für FMC nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Diese seien solide gewesen und für die Ergebnisse des Dialyseanbieters gebe es Aufwärtspotenzial, schrieb Victoria Lambert in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Management erwarte eine Beschleunigung des Wachstums in den kommenden Quartalen. Importzölle dürften die Geschäfte des Unternehmens nur begrenzt belasten./rob/bek/glVeröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2025 / 16:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0005785802