US-Rüstungsindustrie: Almonty Industries sichert sich Millionenauftrag

In einer Welt, in der Sicherheitspolitik und Rohstoffversorgung untrennbar miteinander verbunden sind, verkündet Almonty, einer der weltweit führenden Anbieter von Wolframkonzentrat, soeben eine bahnbrechende Mitteilung!

Das Unternehmen hat einen verbindliches Abnahmevertrag mit Tungsten Parts Wyoming, Inc., einem bedeutenden US-Rüstungszulieferer, und dem israelischen Verarbeitungsunternehmen Metal Tech abgeschlossen - exklusiv für US-amerikanische Verteidigungssysteme mit einem der kritischsten Rohstoffe der Gegenwart: Wolframoxid. Damit positioniert sich Almonty endgültig als Schlüsselspieler in der westlichen Verteidigungslieferkette - und Anleger dürfen sich auf langfristig planbare Einnahmen sowie auf erhebliches Aufwärtspotenzial freuen. Mehr dazu im Bericht.



Verteidigungsdeal mit Signalwirkung

Wie das Unternehmen am 7. Mai 2025 mitteilt, wurde eine mehrjährige Liefervereinbarung mit dem US-Rüstungslieferanten Tungsten Parts Wyoming (TPW) unterzeichnet. Dieser verpflichtet sich, mindestens 40 Tonnen Wolframoxid pro Monat von Almonty zu beziehen - exklusiv für den Einsatz in militärischen Anwendungen der USA, darunter Drohnen, Raketen und andere Waffensysteme.

Verarbeitet wird das Wolframoxid vom israelischen Unternehmen Metal Tech, entweder in Israel oder direkt in den USA. Das Endprodukt - reines Wolframmetall - geht vollständig an TPW zur Verwendung in US-Verteidigungsprogrammen.

Besonders bemerkenswert: Der Vertrag enthält einen verbindlichen Mindestpreis (Hard Floor Price) - eine Seltenheit in Rohstoffdeals. Nach oben hin gibt es keine Preisobergrenze, was bedeutet: Steigende Weltmarktpreise schlagen voll auf die Einnahmen durch.



Firmenlenker fasst zusammen

Lewis Black, Chief Executive Officer von Almonty, sagte:

"Diese verbindliche Abnahmevereinbarung stellt einen bedeutenden Meilenstein für Almonty dar. Sie sichert uns nicht nur planbare Einnahmen durch einen festgelegten Mindestpreis, sondern auch eine langfristige Nachfrage, die direkt an US-Verteidigungsprogramme gekoppelt ist. Über die kommerzielle Planungssicherheit hinaus stellt die Vereinbarung sicher, dass unser Wolframoxid für einen strategisch hochrelevanten Verwendungszweck eingesetzt wird - und festigt Almontys Position als zentraler Rohstofflieferant innerhalb der Verteidigungslieferkette der USA und ihrer Verbündeten. Sie unterstreicht unser übergeordnetes Ziel, unsere Produktion mit sicherheitspolitischen Prioritäten in Einklang zu bringen und gleichzeitig nachhaltigen Wert für unsere Aktionäre zu schaffen. Es handelt sich um einen weiteren Kunden, der bereit ist, unsere Mindestpreisstruktur als Lieferbedingung zu akzeptieren."



Fazit: Almonty liefert - und zwar direkt an die Frontlinie der Weltpolitik

Was Anleger hier sehen, ist mehr als nur ein Rohstofflieferant: Almonty ist ein geopolitischer Fels in der Brandung. Die Kombination aus sicherer Nachfrage, Mindestpreisgarantie und strategischem Kundenkreis macht das Unternehmen zu einem Rohstoff-Champion mit klarem Zukunftsfokus.

Für Investoren, die in ein Unternehmen mit Verteidigungsrelevanz, politischer Rückendeckung und Wachstumshebel investieren möchten, ist jetzt der richtige Moment, eine Position aufzubauen. Mit bevorstehendem Produktionsbeginn der Wolframmine in Sangdong in Südkorea und der geplanten NASDAQ-Notierung könnten die Karten am Kapitalmarkt neu gemischt werden - und Almonty ganz oben auf dem Spielbrett landen. In einem Interview mit Stockhouse Reporterin Lyndsay Malchuk erklärte der Kapitalmarktexperte Christopher Ecclestone in einem Interview die Zusammenhänge und die Relevanz von Almonty.

