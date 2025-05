KOPENHAGEN (dpa-AFX) - Nach zweitägiger Verschnaufpause scheinen die Aktien von Novo Nordisk am Mittwoch ihren jüngsten Erholungstrend wieder aufzunehmen. Die Papiere des dänischen Diabetesspezialisten, der schon lange vor allem durch die Verwendung seiner Mittel zur Gewichtsabnahme in aller Munde ist, kletterten am Morgen nach Quartalszahlen um fast 6 Prozent.

Im April waren sie unter anderem wegen Konkurrenzsorgen noch auf das tiefste Niveau seit Herbst 2022 gefallen - vom Rekord im Juni 2024 hatten sie dabei rund zwei Drittel an Wert verloren. Es folgte seither aber eine deutliche Erholung um nahezu ein Viertel.

Die Erholung erhielt am Mittwoch neuen Schwung, obwohl das Stoxx-50-Schwergewicht seine Jahresziele gesenkt hat. Denn weder für den Markt noch für Experten war dies eine Überraschung. Der Schnitt sei bereits eingepreist, kommentierte der Analyst Richard Vosser von JPMorgan. Derweil attestierte er den Dänen etwas bessere Quartalsergebnisse als erwartet. Der Ozempic-Absatz habe positiv überrascht und Wegovy-Schwächen ausgeglichen. Jede Kursschwäche sieht Vosser als Kaufchance angesichts des Erholungspotenzials für Wegovy./ag/mis