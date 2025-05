Unterföhring (ots) -7. Mai 2025. Zwei Künstlerinnen, zwei Welten - ein Ziel: Gewinnen. Am Samstag, 10. Mai, tritt Rapikone Sabrina Setlur gegen Schlagerstar Michelle bei "Schlag den Star" an - live auf ProSieben und Joyn.Harter Sprechgesang oder romantische Schnulzen? "Du liebst mich nicht" oder "Wer Liebe lebt"? Bei "Schlag den Star" zählen keine Hits, Frau muss sportlich, treffsicher und schnell sein. Wer liefert Ton, Takt und Taktik richtig ab? Wer geht mit 100.000 Euro nach Hause und wer mit dem Sound der Niederlage?Michelle sieht das Duell als Bewährungsprobe: "Ich habe die Schlagerwelt durchgespielt, aber das hier ist eine echte Challenge." Sabrina Setlur kontert: "Ich kenne den Weg zur Spitze. Ich schicke dir den Standort."In bis zu 15 Runden treten die Gegnerinnen bei "Schlag den Star" gegeneinander an. Die Gewinnerin erhält 100.000 Euro. Matthias Opdenhövel führt durch den Abend, Ron Ringguth kommentiert. Produziert wird "Schlag den Star" von Brainpool.Fun FactSabrina Setlur zeigt im Mai gleich doppelt Präsenz: Nach "Schlag den Star" spielt sie ab 16. Mai in der neuen Comedy-Serie "Messiah Superstar" auf Joyn ihre Paraderolle: Sabrina Setlur."Schlag den Star" - Sabrina Setlur gegen Michelle, am Samstag, 10. Mai 2025, um 20:15 Uhr live auf ProSieben und auf Joyn. Kostenlos.Pressekontakt:Nathalie Galina / Chiara HerzogCommunication & PRUnit Show & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1186email: nathalie.galina@seven.onePhoto Production & EditingNadine Vadersphone: +49 (0) 89 95 07 - 1161email: nadine.vaders@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/6027881