In einer Welt, in der Sicherheitspolitik und Rohstoffversorgung untrennbar miteinander verbunden sind, verkündet Almonty Industries, einer der weltweit führenden Anbieter von Wolframkonzentrat, am Morgen eine bahnbrechende Mitteilung: Das Unternehmen hat einen verbindliches Abnahmevertrag mit Tungsten Parts Wyoming, Inc., einem bedeutenden US-Rüstungszulieferer, und dem israelischen Verarbeitungsunternehmen Metal Tech abgeschlossen - exklusiv für US-amerikanische Verteidigungssysteme mit einem der kritischsten Rohstoffe der Gegenwart: Wolframoxid. Damit positioniert sich Almonty endgültig als Schlüsselspieler in der westlichen Verteidigungslieferkette - und Anleger dürfen sich auf langfristig planbare Einnahmen sowie auf erhebliches Aufwärtspotenzial freuen. Mehr dazu im Bericht.

