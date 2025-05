Am gestrigen Dienstag ging es für die Novo Nordisk-Aktie um -5% bergab, doch am Mittwochmorgen macht der dänische Biopharmakonzern bereits alle Verluste des Vortages wieder wett. Sind die Quartalszahlen von Novo Nordisk doch nicht so schlecht ausgefallen? Und können Anleger hier eine Pharma-Aktie zum Schnäppchenpreis erwerben? Starkes Quartal, aber schwächere Prognose Was die Umsatz- und Gewinnentwicklung angeht, haben Anleger bei Novo Nordisk wirklich ...

