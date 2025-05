FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 07.05.2025 - 11.00 am- BERENBERG CUTS SHELL PRICE TARGET TO 3000 (3150) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS SYNTHOMER PRICE TARGET TO 120 (150) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG STARTS FORESIGHT GROUP WITH 'BUY' - PRICE TARGET 580 PENCE - CITIGROUP RAISES IMPERIAL BRANDS PRICE TARGET TO 3425 (2835) PENCE - 'BUY' - DAVY CUTS AB FOODS PRICE TARGET TO 2500 (3120) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS BT GROUP TO 'SELL' (HOLD) - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS DELIVEROO TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 180 (175) PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS IOMART GROUP PRICE TARGET TO 24 (40) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS VODAFONE PRICE TARGET TO 130 (140) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS BP PRICE TARGET TO 420 (480) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS SHELL PRICE TARGET TO 3000 (3300) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS SPIRAX PRICE TARGET TO 7500 (7700) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN PLACES DIAGEO ON 'POSITIVE CATALYST WATCH' - JPMORGAN RAISES BAE SYSTEMS PRICE TARGET TO 1800 (1725) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS GSK PRICE TARGET TO 1355 (1450) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - RBC CUTS HUNTING PRICE TARGET TO 420 (480) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS CUTS STANDARD CHARTERED PRICE TARGET TO 1215 (1310) PENCE - 'BUY'dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob