NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 415 dänischen Kronen auf "Underperform" belassen. Insgesamt habe der Quartalsumsatz der Dänen die Erwartungen erfüllt, schrieb Benjamin Jackson am Mittwoch. Die Mittel Wegovy und Rybelsus hätten darunter gelegen, dank Ozempic und Insulinen habe man aber insgesamt auf Linie gelegen. Der Gewinn sei etwas besser gewesen. Die Kürzung der Jahresziele falle allerdings etwas deutlich aus als befürchtet./rob/ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2025 / 02:32 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2025 / 02:32 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DK0062498333