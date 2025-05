Unterföhring (ots) -Heiß auf Eis! "ran" an die Eishockey-WM 2025. ProSieben und Joyn zeigen alle Spiele der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft bei der WM 2025 live aus Herning (Dänemark) - darunter die Begegnungen gegen Weltmeister Tschechien, Vizeweltmeister Schweiz und die USA. Los geht's mit "ran Eishockey live: WM" und dem ersten Vorrundenspiel Deutschland gegen Ungarn am Samstag, 10. Mai 2025, ab 15:45 Uhr (Bully: 16:20 Uhr) live auf ProSieben und auf Joyn. Alle Infos und News zu den Übertragungen:Nah "ran" - nah dran. Live-Interview beim AufwärmenWie im Vorjahr von "ran" eingeführt, gibt es bei der Eishockey-WM 2025 wieder das exklusive Live-Interview mit einem Spieler beim Aufwärmen auf dem Eis. Dabei holt Kommentator Basti Schwele ein letztes Stimmungsbild aus der Mannschaft kurz vor der Partie ein. Neu: In diesem Jahr stehen nicht nur deutsche Nationalspieler dafür bereit - auch Vize-Weltmeister Schweiz wird im Laufe der Vorrunde mit dabei sein.Mit der ersten Reihe an der Eisfläche: Das "ran"-Eishockey-TeamEin eingespieltes Team. Mit Basti Schwele und Rick Goldmann kommentiert das beste deutsche Eishockey-Kommentatoren-Duo die Spiele live aus der Arena. Reporter Christoph "Icke" Dommisch holt die aktuellen Reaktionen der Spieler an der Eisfläche ein. Matthias Killing moderiert aus dem Arena-Studio und Eishockey-Legende Uwe Krupp verstärkt das "ran"-Team als Experte vor Ort. Das sagt die On-Air-Crew:Uwe Krupp: "Bundestrainer Harold Kreis macht seit Jahren einen Spitzen-Job. Das Viertelfinale sollte drin sein. Ab dann ist alles möglich."Rick Goldmann: "NHL-Spieler Moritz Seider wird die Führungsfigur im deutschen Team sein. Er gehört zu den absoluten Topverteidigern in der National Hockey League und wird als Kapitän für Deutschland starten. Das zeigt schon seine Wichtigkeit. Wir brauchen einen sehr guten Torhüter und ich bin sehr gespannt, wie Joshua Samanski auf diesem Niveau agiert. Mit seiner Geschwindigkeit könnte er ein absoluter Überraschungsspieler werden."Basti Schwele: "Das Beste kommt zum Schluss! Die Eishockey-WM ist das Highlight zum Saisonabschluss, wenn die internationalen Topstars der Sportart um Gold kämpfen."Christoph "Icke" Dommisch: "In diesem Jahr sind viele Top-Stars der amerikanischen Profiliga vertreten. Es ist das Schaulaufen vor den Olympischen Spielen 2026. Deutschland hat ein junges und hungriges Team und kann um die Medaillen kämpfen. Alles ist bereitet für eine mitreißende Weltmeisterschaft!"Matthias Killing: "Wir werden wieder versuchen, die grandiose Stimmung dieser ganzen WM nach Hause zu übertragen. Bei uns verpassen die Zuschauer nichts, wir sind ganz nah dran - vor allem an der deutschen Mannschaft."Alle Einschätzungen und die WM-Tipps des "ran"-Teams finden Sie auf der ProSieben-PresseloungeEishockey satt! Das ProSieben, ProSieben MAXX und Joyn WM-Paket Insgesamt 20 Partien live im Free-TV. ProSieben und Joyn übertragen alle Spiele der deutschen Mannschaft, ein Viertelfinale sowie beide Halbfinale, das Spiel um Platz drei und das WM-Finale. Sieben weitere Vorrundenspiele der Gruppe B sowie ein Viertelfinale gibt es auf ProSieben MAXX zu sehen - und kostenlos zu streamen auf Joyn. Alle Highlights der WM fasst ran.de zusätzlich in der eigenen Nachberichterstattung zusammen.Kann sich sehen lassen. Seit 2024 präsentiert ProSieben die deutschen Spiele der Eishockey-WM live im TV. In seiner ersten Saison punktete der Sender bei den Deutschland-Übertragungen mit herausragenden bis zu 14,2 Prozent Marktanteil (Zuschauer 14-49 Jahre). Insgesamt verfolgten bis zu 3,3 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die deutsche Nationalmannschaft auf ProSieben.Basis: Marktstandard TV; Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 02.04.2025 (vorläufig gewichtet)Das Eishockey-WM-Programm im Überblick:ProSieben und JoynDeutschland vs. Ungarn, Samstag, 10. Mai, ab 15:45 UhrDeutschland vs. Kasachstan, Sonntag, 11. Mai, 15:45 UhrDeutschland vs. Norwegen, Dienstag, 13. Mai, 15:45 UhrSchweiz vs. Deutschland, Donnerstag, 15. Mai, 15:45 UhrUSA vs. Deutschland, Samstag, 17. Mai, 11:45 UhrDeutschland vs. Tschechien, Montag, 19. Mai, 15:45 UhrDeutschland vs. Dänemark, Dienstag, 20. Mai, 19:55 UhrViertelfinale, Donnerstag, 22. Mai, 15:45 UhrHalbfinale 1+2, Samstag, 24. Mai, 13:55 und 17:50 UhrSpiel um Platz 3, Sonntag, 25. Mai, 14:55 UhrFinale, Sonntag, 25. Mai, 19:45 UhrProSieben MAXX und JoynSchweiz vs. Tschechien, Freitag, 9. Mai, 15:55 UhrDänemark vs. Schweiz, Samstag, 10. Mai, 19:50 UhrUSA vs. Schweiz, Montag, 12. Mai, 15:55 UhrUSA vs. Norwegen, Mittwoch, 14. Mai, 15:55 UhrSchweiz vs. Norwegen, Freitag, 16. Mai, 19:50 UhrUngarn vs. Schweiz, Sonntag, 18. Mai, 19:45 UhrTschechien vs. USA, Dienstag, 20. Mai, 15:55 UhrViertelfinale, Donnerstag, 22. Mai, 19:55 UhrAlle Sportereignisse parallel live auf Joyn und ran.de im Livestream