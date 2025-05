Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann von GBC hat die Syzygy AG im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025 (per 31.12) einen Umsatzrückgang um 15 Prozent auf 14,93 Mio. Euro verbucht und aufgrund unterproportionaler Kostenreduktionen noch stärkere negative Ergebniseffekte erlitten. In der Folge erneuern die Analysten dennoch das Kursziel und das positive Rating.

Nach Analystenaussage habe sich das EBIT deutlich auf 0,29 Mio. Euro (Q1 2025: 1,62 Mio. Euro) verringert. Dennoch erwarte der Vorstand für das Geschäftsjahr 2025 unverändert einen Umsatzrückgang im hohen einstelligen Prozentbereich und eine EBIT-Marge von rund 7 Prozent. Dies entspreche einem EBIT von rund 4,5 Mio. Euro. Diese Prognose habe das Unternehmen zuvor im Rahmen des am 31.03.2025 veröffentlichten Geschäftsberichts 2024 genannt, so dass diese weitestgehend die Entwicklung des ersten Quartals 2025 berücksichtige. Demnach rechne GBC nach dem Übergangsjahr 2025 mit einer niedrigeren Umsatzbasis mit einer Rückkehr zum Umsatzwachstum. Im Rahmen eines DCF-Bewertungsmodells bestätigen die Analysten das Kursziel von 5,30 Euro und erneuern das Rating "Kaufen".



