Der chinesische Photovoltaik-Hersteller hat auf der The smarter E sein neues Modul mit Rückseitenkontaktierung präsentiert. Es soll das erste Modul dieser Art mit Heterojunction-Technologie sein. Das neue Modul für den privaten Aufdachbereich hat bis zu 515 Watt und 25 Prozent Moduleffizienz. Am Mittwoch stellte Longi seinen Kandidaten für den hart umkämpften ersten Platz als effizientestes kommerziell verfügbares Standard-Modul vor. Am eigenen Messestand auf der The Smarter E in München präsentierte das Unternehmen ein Premium-Rückkontaktmodul auf Basis der Heterojunction-Technologie (HBC). "Dies ...

