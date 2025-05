Mehr als 2700 Aussteller aus 57 Länder präsentieren bis Freitag ihre Produkte und Lösungen auf der Messe in München. Das zentrale Thema in diesem Jahr werden die benötigten Flexibilitäten sein. Herbert Diess fokussierte sich in seiner Keynote auf das bidirektionale Laden und betonte die Geschwindigkeit, in der sich die Elektrifizierung weltweit vollzieht. Am Mittwoch öffnete die The smarter E Europe ihre Tore in München. "Diesmal ist das komplette Messegelände belegt", sagte Markus Elsässer, Chef des Veranstalters Solar Promotion, zur Eröffnung. Insgesamt verteilen sich 2737 Aussteller auf 18 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...