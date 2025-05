Der Auto- und Industriezulieferer Schaeffler ist mit Gegenwind ins neue Jahr gestartet. Der Umsatz hat gelitten, doch die Profitabilität traf die Erwartungen. Der Konzern bestätigte zudem die Prognose für 2025. An der Börse kommt das gut an - die Aktie führt am Vormittag den SDAX an. Die Erlöse sanken um knapp drei Prozent auf 5,9 Milliarden Euro. Vor allem Europa und China zeigten sich mit Umsatzrückgängen von rund fünf Prozent im regionalen Vergleich schwach. Auch in den USA verzeichnete Schaeffler ...

