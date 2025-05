SAP - Digitalisierungsboom und KI-Offensive treiben das Wachstum voran!

Werbung

Überzeugende Cloudnachfrage

Am 22. April hat SAP den Bericht für das 1. Quartal präsentiert. Demnach konnte der bereinigte operative Gewinn von 1,53 auf 2,46 Mrd. Euro verbessert werden, während die Konsensschätzungen nur bei 2,22 Mrd. Euro lagen. SAP profitierte dabei unter anderem von den positiven Effekten aus dem in 2024 angekündigten Stellenabbauprogramm, die im 1. Quartal voll zum Tragen kamen. Bei den Umsatzerlösen auf Konzernebene hatte man mit 9,01 Mrd. Euro (Vorjahr: 8,04 Mrd. Euro) ebenfalls stark abgeschnitten (Konsens: 9,10 Mrd. Euro). Als einer der Wachstumstreiber hatten sich erneut die Clouderlöse erwiesen, die von 3,99 auf 4,99 Mrd. Euro zugelegt hatten. Stark präsentierte sich auch der Cloud-Backlog, der wechselkursbereinigt um 29 % auf 18,2 Mrd. Euro anzog. Profitieren konnte SAP einmal mehr von einem sehr starken Neukundenwachstum. So entschieden sich u.a. hochkarätige Player wie HUGO BOSS, Hyundai, die Kia, Mazda Motor, Molson Coors oder Tyson Foods für "RISE with SAP", während man bei Bestandskunden wie KION oder Kraft Heinz mit Cross- und Upsells punkten konnte.

5-Mrd.-Euro-Aktienrückkaufprogramm erzeugt Kaufinteresse

Positiv ist auch, dass derzeit noch ein bis zum 31. Dezember 2025 laufendes Aktienrückkaufprogramm weiteres Kaufinteresse erzeugt. Es wurde im Mai 2023 mit einem Volumen von bis zu 5 Mrd. Euro angekündigt. Bis zum 31. März 2025 wurden bereits Aktien für rund 3,1 Mrd. Euro zurückgekauft. Zudem wurde die 3. Tranche des Programms am 08. April 2025 mit einem Kaufvolumen von rund 1,5 Mrd. Euro abgeschlossen.

Wachstum dürfte sich dank neuer KI-Suites und Cloudtransformation weiter beschleunigen

Für das laufende Fiskaljahr rechnet SAP bei den Clouderlösen mit einem Wert von 21,6 bis 21,9 Mrd. Euro, was einem wechselkursbereinigten Anstieg von 26 bis 28 % entspricht, während der bereinigte operative Gewinn (EBIT) wechselkursbereinigt um 26 bis 30 % verbessert werden soll. Dabei dürfte SAP vor allem von seiner weiter forcierten KI-Offensive profitieren, da man mittlerweile mit SAP Business AI KI-Lösungen für nahezu alle Branchen, Sektoren und Anwendungen anbietet und mit neuen KI-Suites wie der SAP Business Data Cloud, mit der sich alle Datensätze von SAP und anderen Drittanbietern wie Salesforce, Oracle u.v.a. zusammenfassen und entsprechend den jeweiligen Vorgaben für KI-Applikationen verwenden lassen, weitere Marktanteile gewinnen dürfte. Da immer mehr Unternehmen KI-Suites nutzen, nimmt auch die Cloudtransformation bei SAP weiter an Fahrt auf, zumal KI-Suites rund um SAP Business AI ausschließlich in der Cloud angeboten werden.

Ambitionierte Bewertung, aber intakte Wachstumsperspektiven

Nachdem Cloud- und Digitalisierungsprojekte zuletzt angesichts der weiterhin unsicheren konjunkturellen Gemengelage tendenziell verschoben wurden, dürfte ein erheblicher Nachholbedarf bei Unternehmen und der öffentlichen Hand bestehen. Da sich der Investitionsstau nicht zuletzt dank milliardenschwerer Infrastrukturpakete langsam auflöst, sollte SAP hiervon massiv profitieren, was in den kommenden Jahren eine Wachstumsbeschleunigung erwarten lässt. Aktuell rechnet der Konsens für 2025 mit einem EPS von 6,22 Euro, während für 2027 bereits ein EPS von 8,84 Euro erwartet wird. Damit ist SAP zwar recht ambitioniert bewertet, doch da SAP im Megamarkt für KI-Applikationen ganz vorne mitmischt und man dank neuer KI-Suites weitere Marktanteile gewinnt, bleibt die Story bei SAP weiter chancenreich.

Produktidee: Discount-Zertifikat Classic auf SAP SE

Eine attraktive Alternative zur Direktanlage in die Aktie sind Discount-Zertifikate. Anlegern steht eine Auswahl an entsprechenden Produkten auf den Basiswert SAP SE zur Verfügung. Ein Beispiel ist ein Discount-Zertifikat mit der WKN: DY1WF7, das am 27.02.2026 fällig wird (Rückzahlungstermin) und mit einem Discount zum Kurs der Aktie SAP SE notiert. Der Anleger erhält keine sonstigen Erträge (z.B. Dividenden) und hat keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert. Die Höhe der möglichen Rückzahlung wird bei 260,00 Euro begrenzt.

Für die Rückzahlung des Zertifikats gibt es zwei Möglichkeiten:

1. Liegt der Schlusskurs des Basiswerts SAP SE an der maßgeblichen Börse am 20.02.2026 (Referenzpreis) auf oder über dem Cap, erhält der Anleger den Höchstbetrag von 260,00 Euro.

2. Liegt der Referenzpreis unter dem Cap, erhält der Anleger einen Rückzahlungsbetrag, der dem Referenzpreis multipliziert mit dem Bezugsverhältnis (1,00) entspricht. Der Anleger erleidet einen Verlust, wenn der Rückzahlungsbetrag unter dem Erwerbspreis des Produkts liegt.

Ein gänzlicher Verlust des eingesetzten Kapitals ist möglich (Totalverlustrisiko). Ein Totalverlust tritt ein, wenn der Referenzpreis null ist. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist auch möglich, wenn die DZ BANK als Emittent ihre Verpflichtungen aus dem Zertifikat aufgrund behördlicher Anordnungen oder einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit/Überschuldung) nicht mehr erfüllen kann.

Das vorliegend beschriebene Discount-Zertifikat richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont bis zum 27.02.2026 haben und davon ausgehen, dass der Basiswert SAP SE am 20.02.2026 auf oder über 260,00 Euro liegen wird.

