NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat FMC auf "Underweight" mit einem Kursziel von 41,50 Euro belassen. Die jüngst vorgelegten, erwartungsgemäßen Quartalszahlen des Dialyseanbieters belegten erneut eine gute Kostenkontrolle, schrieb David Adlington in einem am Mittwoch vorliegenden Rückblick. Diese allein sei allerdings für mehr als das operative Ergebniswachstum (Ebit) verantwortlich - das zugrunde liegende Wachstum sei begrenzt. Nun schwenke der Fokus auf den Kapitalmarkttag am 17. Juni, bei dem es um den neuen mittelfristigen Ausblick sowie die Verwendung des vorhandenen Kapitals gehen werde, insbesondere Aktienrückkäufe. Davor dürfte die Aktie weiter anziehen. Doch ab dann werde es schwieriger, da sich die Investoren wegen der anhaltenden Volumenschwäche sorgten./rob/gl/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2025 / 22:05 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2025 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0005785802