Einer aktuellen Analyse von Solarpower Europe zufolge wurden 2024 in Europa 21,9 Gigawattstunden an neuen Batteriespeichersystemen installiert, nur 15 Prozent mehr als 2023. Damit haben sich die Vorhersagen über ein langsameres Wachstum bewahrheitet. Aber die Details zeigen eine große Verschiebung bei den Installationsstandorten. von pv magazine Energy Storage Wie aus dem Bericht "European Market Outlook for Battery Storage 2025-2029" hervorgeht, erreichten neue europäische Batteriespeichersysteme (BESS) im Jahr 2024 mit 21,9 Gigawattstunden Kapazität das elfte Jahr in Folge einen Rekord - obwohl ...

