NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Diageo den Status "Positive Catalyst Watch" verliehen. Damit gab Celine Pannuti in ihrer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung ihren positiven Erwartungen für die am 19. Mai anstehenden Quartalszahlen des Getränkeherstellers Ausdruck. Fundamental bleibt sie für die Aktie aber vorsichtig und belässt daher die Einstufung auf "Neutral" mit einem Kursziel von 2500 Pence. Neben der Verschlechterung der US-Konjunktur führt sie die strukturell sinkende Alkoholnachfrage in den USA und Europa ins Feld. Dies beinhalte Risiken für 2026 und darüber hinaus./rob/gl/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2025 / 22:40 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2025 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: GB0002374006