Bern - Die Post stellt die Zustellung von Paketen am gleichen Tag ein. 143 Vollzeitstellen fallen damit bei der Post-Tochterfirma Notime weg. Die Nachfrage nach der Zustellung der sogenannten Same-Day-Lieferung sei unter den Erwartungen geblieben, so die Post. Das Angebot sei ein Nischenprodukt geblieben, teilte die Schweizer Post am Mittwoch weiter mit. Darum stelle die Post das Angebot ihrer Tochterfirma Notime per Ende September 2025 ein. Aufgrund ...

Den vollständigen Artikel lesen ...