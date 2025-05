ZEALs Q1-Zahlen 2025 unterstreichen die Stärke und Skalierbarkeit des Geschäftsmodells und zeigen eine beeindruckende Performance trotz eines Jackpot-armen Umfelds (Q1 24: 4 Peaks, Q1 25: 0). Gestützt durch das starke Momentum aus dem jackpotreichen Q4 2024 erzielte ZEAL Umsätze in Höhe von EUR 51,1 Mio. (+42 % ggü Vorjahr) und übertraf damit mwb Schätzung um 5 %. Die EBITDA-Marge erreichte 35 % (+9 PP ggü Vorjahr) und lag deutlich über mwb Prognose von 29 %, was die hohe operative Hebelwirkung des Geschäfts trotz eines Anstiegs der operativen Kosten um 25 % ggü Vorjahr belegt. Treiber der Entwicklung waren Preisoptimierung, ein wachsender Kundenstamm sowie ein profitableres Produktportfolio. Obwohl das Management die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 bestätigt hat, erachten die Analysten von mwb research diese als eher vorsichtig - nicht zuletzt, da Q1 klar über den Erwartungen lag und mit dem ersten Eurojackpot-Peak bereits im Gange das Setup für 2025 vielversprechend erscheint. Die Analysten sehen deutliches Aufwärtspotenzial und heben ihre Schätzungen sowie das Kursziel auf EUR 63,50 (zuvor: EUR 60,00) an - überzeugt von ZEALs Fähigkeit, nachhaltig Wert für Aktionäre zu schaffen. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/ZEAL%20Network%20SE