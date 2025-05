VW muss über 5.000 ID. Buzz in den USA umrüsten. Der kuriose Grund: Die Sitze in der dritten Reihe sind zu breit bzw. entsprechen nicht den Sicherheitsbestimmungen. Jetzt sollen zusätzliche Leisten die Sitze schmaler machen. In den USA vertreibt Volkswagen nur den ID. Buzz mit dem langen Radstand. In den Varianten mit sechs oder sieben Sitzen sind in der dritten Reihe zwei Sitzplätze verbaut - beim Sechssitzer kommen in der zweiten Reihe zwei Einzelsitze ...

