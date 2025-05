Das hygienische Philips SpeechMike ist vollständig kompatibel mit vielen Spracherkennungslösungen von Nuance, wie z.B. Dragon Medical One, und ermöglicht so den Benutzern einen nahtlosen Produkttransfer

SpeechMike ist ideal für den effizienten Einsatz in Unternehmen; es kann zentral konfiguriert und remote gewartet werden.

Das SpeechMike wurde für den klinischen Einsatz entwickelt und punktet, im Vergleich zum PowerMic, durch eine übersichtlichere Navigation, eine klarere Tonwiedergabe und eine genauere Spracherkennung.

Speech Processing Solutions, weltweiter Marktführer für professionelle Diktierlösungen unter der Marke Philips, gibt bekannt, dass Microsoft das Philips SpeechMike Premium Touch offiziell als Nachfolger der auslaufenden Nuance PowerMic-Serie empfiehlt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250507748542/de/

Das SpeechMike Premium Touch von Philips.

Als einziges Spracheingabe-Gerät, das von Microsoft als PowerMic-Ersatz empfohlen wird, bietet das Philips SpeechMike Premium Touch nahtlose Plug-and-Play-Kompatibilität mit vielen Nuance-Spracherkennungslösungen, einschließlich Dragon Medical One, Dragon Professional Anywhere, Dragon Legal Anywhere und einigen Versionen von PowerScribe. Mit einem Wort: Es stellt für Fachleute aus Medizin, Recht und Wirtschaft eine hervorragende Alternative für unterbrechungsfreie Dokumentationsabläufe dar.

Mit einem intuitiven Tastenlayout, das wie jenes des PowerMic funktioniert, bietet das Philips SpeechMike Premium Touch seinen Benutzern ein vertrautes und gleichzeitig verbessertes Diktiererlebnis, das einen mühelose Produktwechsel ermöglicht. Das Philips SpeechMike Premium Touch wird bereits von Millionen von Medizinern, Juristen und Geschäftsleuten weltweit verwendet. Und das sind seine dezidierten Highlights:

Kompatibilität mit Dragon Medical One, Dragon Professional Anywhere, Dragon Legal Anywhere und einigen Versionen von PowerScribe sowie mit anderen Vorgänger- Programmen wie Dragon NaturallySpeaking, Dragon Medical Practice Edition und Winscribe

mit Dragon Medical One, Dragon Professional Anywhere, Dragon Legal Anywhere und einigen Versionen von PowerScribe sowie mit anderen Vorgänger- Programmen wie Dragon NaturallySpeaking, Dragon Medical Practice Edition und Winscribe Vorkonfigurierte Dragon-Funktionstasten zur bequemen Steuerung der Spracherkennung

Dragon-Funktionstasten zur bequemen Steuerung der Spracherkennung Mikrofon in Studioqualität mit Rauschunterdrückung für beispiellose Genauigkeit bei der Spracherkennung

in Studioqualität mit Rauschunterdrückung für beispiellose Genauigkeit bei der Spracherkennung Ergonomisches Design und hygienisches Gehäuse , ideal für stundenlanges Arbeiten und klinisch-medizinischen Arbeitsumgebungen

, ideal für stundenlanges Arbeiten und klinisch-medizinischen Arbeitsumgebungen Fortschrittliche Touchsensor-Navigation macht den Wechsel zur Maus überflüssig

"Da das PowerMic in Bälde abgekündigt wird, müssen Unternehmen schnell handeln, um die Kontinuität in der Dokumentation aufrechtzuerhalten", so Dr. Thomas Brauner, CEO von Speech Processing Solutions. "Das Philips SpeechMike Premium Touch ist das einzige Spracheingabe-Gerät, das von Microsoft als Nachfolger anerkannt ist und sowohl ein vertrautes User-Interface wie auch eine beispiellose Qualität bei der Spracherkennungsgenauigkeit bietet. Ich freue mich, allen PowerMic-Benutzern das Philips SpeechMike vorstellen zu können das führende und am weitesten verbreitete Diktiermikrofon der Welt."

Das Philips SpeechMike Premium Touch ist ab sofort über professionelle Vertriebskanäle erhältlich.

Speech Processing Solutions (SPS):

Speech Processing Solutions (SPS) ist der weltweit führende Anbieter von KI-gestützten Diktier- und Transkriptionslösungen. SPS ist in über 50 Ländern mit mehr als 4 Millionen Nutzern und einem Netzwerk von über 1.000 Partnern aktiv und entwickelt preisgekrönte Speech-to-Text-Technologien und -Geräte unter der Marke Philips. SPS hat seinen Hauptsitz in Wien, Österreich, und ist weltweit mit Niederlassungen in Australien, Kanada, Belgien, Frankreich, Deutschland, Großbritannien und den USA vertreten.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250507748542/de/

Contacts:

Press Contact:

Speech Processing Solutions

Alice Elt

Content PR Manager

Email: alice.elt@speech.com

www.philips.com/dictation www.speechlive.com