Electrohold Trade aus Bulgarien hat sich für das deutsche Unternehmen The Mobility House entschieden, um seine mit Photovoltaik-Anlagen gekoppelten Batteriespeichersysteme zu optimieren. Dies könnte der bisher größte Optimierungsauftrag in Europa sein. von pv magazine Energy Storage Electrohold Trade, die Stromhandelssparte des bulgarischen Energie- und Versicherungskonzerns Eurohold, wird die Aggregations- und Handelssoftware des deutschen Unternehmens The Mobility House nutzen, um sein Portfolio von Batteriespeichersystemen (BESS) an verschiedenen Standorten zu optimieren. Das 2,5-Gigawattstunden-Portfolio ...

Den vollständigen Artikel lesen ...