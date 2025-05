Der Goldpreis sieht Verluste von nur 1% begrenzt, da die Spitzenbeamten aus China und den USA an diesem Wochenende in der Schweiz zusammentreffen.Streiks und Gegenschläge zwischen Indien und Pakistan fanden am frühen Mittwoch statt.Gold bleibt für einen Anstieg bereit, da die Risiken im Zusammenhang mit den Gesprächen zwischen China und den USA möglicherweise ...

Den vollständigen Artikel lesen ...