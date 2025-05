Die Aussichten sind gemischt; der US-Dollar (USD) wird wahrscheinlich in einer Spanne von 7,1900/7,2300 gegenüber dem chinesischen Yuan (CNH) gehandelt. Längerfristig könnte der USD einige Tage lang in einer Handelsspanne schwanken, bevor er seinen Abwärtstrend wieder aufnimmt; die zu beobachtende Marke liegt bei 7,1700, so die Devisenanalysten Quek ...

Den vollständigen Artikel lesen ...