In den USA hat laut Medienberichten erstmals eine KI-Version eines Gestorbenen vor Gericht ausgesagt. Die Rede ist von einem «Frankenstein der Liebe», der Richter gab sich gerührt. Chris Pelkey ist im November 2021 gestorben, im Kontext sogenannter Road Rage, also Wut im Strassenverkehr. Einem Bericht des Lokalsenders «ABC15» zufolge war es in der Stadt Chandler im US-Bundesstaat Arizona zwischen ihm und einem anderen Autofahrer zu einem Streit gekommen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...