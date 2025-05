Die Kontron-Aktie konnte den Einbruch vom April zuletzt wieder aufholen. Am Mittwoch notiert sie leicht schwächer und steht aktuell bei rund 23 €. Reicht die Kraft, um das bisherige Jahreshoch von 26 € zu übertreffen? Ertragslage deutlich gesteigert Ähnlich wie in den Vorquartalen konnte die Ertragslage in den ersten drei Monaten deutlich verbessert werden. Die Quartalszahlen vom 6. Mai zeigen den guten Start ins neue Geschäftsjahr. Der Umsatz verbesserte ...

