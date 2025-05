EQS-News: Carl Zeiss Meditec AG / Schlagwort(e): Personalie

Wechsel an Vorstandsspitze der Carl Zeiss Meditec AG Der Vorstandsvorsitzende Dr. Markus Weber scheidet auf eigenen Wunsch und im besten Einvernehmen mit Ablauf des 31.05.2025 aus dem Vorstand aus.

Neuer Vorstandsvorsitzender wird Maximilian Foerst mit Wirkung zum 01.06.2025, derzeit Head of ZEISS Greater China.

Jena, Deutschland | 7. Mai 2025 | Carl Zeiss Meditec AG Der Vorstandsvorsitzende der Carl Zeiss Meditec AG, Dr. Markus Weber (52), hat dem Aufsichtsrat mitgeteilt, dass er auf eigenen Wunsch aus dem Unternehmen ausscheiden wird. Der Aufsichtsrat hat die Entscheidung von Dr. Weber mit großem Bedauern zur Kenntnis genommen. Dr. Weber und der Aufsichtsrat haben sich heute in bestem Einvernehmen auf die Beendigung des Vorstandsmandats mit Ablauf des 31.5.2025 verständigt. Als Nachfolger ernennt der Aufsichtsrat Maximilian Foerst (56) mit Wirkung zum 1.6.2025 zum neuen Vorstandsvorsitzenden der Carl Zeiss Meditec AG. Er verantwortet seit 2009 als Head of ZEISS Greater China alle geschäftlichen Aktivitäten im mit rund 2 Milliarden Euro jährlich inzwischen weltweit umsatzstärksten Markt der ZEISS Gruppe. Neben den Vertriebsgesellschaften aller vier ZEISS Sparten zählen sieben Produktionsstätten, drei Innovationszentren, regionale Supportfunktionen sowie über 7.000 Mitarbeitende an über 30 Standorten zu seinem aktuellen Verantwortungsbereich. Zuvor leitete er die Vertriebs- und Service-Gesellschaften der ZEISS Gruppe in Korea und in Frankreich. Eine wesentliche Rolle auf all diesen Märkten spielt die ZEISS Sparte Medizintechnik, in der Maximilian Foerst zuvor als Direktor Vertrieb und Marketing sowie als Leiter Produktmanagement Laser der Geschäftseinheit Ophthalmology tätig war. "Unter der Führung von Markus Weber hat die Carl Zeiss Meditec AG sehr wichtige strategische Weichenstellungen vorgenommen und ist als Technologieführer in der Augenheilkunde und Mikrochirurgie sehr gut für die Zukunft aufgestellt. Dabei ist es ihm gelungen, mit der Akquisition des Unternehmens Dutch Ophthalmic Reseach Center (D.O.R.C.) das Leistungsportfolio des Unternehmens entscheidend zu vergrößern", sagt Andreas Pecher, Aufsichtsratsvorsitzender der Carl Zeiss Meditec AG und Vorstandsvorsitzender der Carl Zeiss AG. "Der Aufsichtsrat der Carl Zeiss Meditec AG dankt Markus Weber für sein außerordentlich hohes Engagement und die äußerst erfolgreiche Zeit als Vorstandsvorsitzender. Wir bedauern seine Entscheidung sehr und wünschen ihm für seine Zukunft alles Gute und viel Erfolg." Dr. Markus Weber: "Ich bedanke mich beim Aufsichtsrat, bei allen Kunden, Partnern und bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die sehr gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Nach über 22 Jahren bei ZEISS und im Alter von Anfang 50 ist jetzt ein geeigneter Zeitpunkt, nochmal eine ganz neue Herausforderung anzugehen. Meinem Nachfolger Maximilian Foerst wünsche ich persönlich alles Gute und weiterhin viel Erfolg." Andreas Pecher freut sich, mit Maximilian Foerst einen hochkompetenten Nachfolger aus den Reihen der ZEISS Gruppe berufen zu können. "International versiert und fachlich hochqualifiziert - so hat Maximilian Foerst das Geschäft der ZEISS Gruppe im heute umsatzstärksten Markt weltweit erfolgreich auf- und ausgebaut", so Andreas Pecher. "Angesichts seiner Erfahrungen in der ZEISS Sparte Medizintechnik und in ihrer Ausrichtung nah an den Kunden in anspruchsvollen internationalen Märkten wird er diesen wichtigen Teil der ZEISS Gruppe erfolgreich weiterentwickeln." Maximilian Foerst erklärt zu seiner Berufung zum Vorstandsvorsitzenden der Carl Zeiss Meditec AG: "Auf die neue Aufgabe bei der Carl Zeiss Meditec AG freue ich mich sehr. In herausfordernden Zeiten ist die Carl Zeiss Meditec AG sehr gut aufgestellt, positioniert und ausgerichtet. Das langfristige Potenzial innovativer Medizintechnik beruht auf Megatrends wie der demographischen Entwicklung, zunehmender Bedeutung von Gesundheit sowie Digitalisierung. Dies gilt es mit klarem Blick auf die unterschiedlichen Anforderungen unserer globalen Märkte zu heben." Der Vorstand der Carl Zeiss Meditec AG besteht somit ab dem 1.6.2025 aus Maximilian Foerst (Vorsitz) und Justus Wehmer (Finanzen). Kurzporträts: Dr. Markus Weber (52) hat an den Universitäten Karlsruhe und Ulm Physik studiert und promoviert. Er begann 2002 als wissenschaftlicher Mitarbeiter bei ZEISS im Unternehmensbereich Semiconductor Manufacturing Technology. Nach Leitungsaufgaben in verschiedenen Abteilungen wurde er 2009 Leiter der Vorentwicklung im Geschäftsbereich Microsurgery des Unternehmensbereichs Medizintechnik. 2010 übernahm Dr. Weber die Leitung der Konzernfunktion Research and Technology der ZEISS Gruppe. Er wurde 2015 Leiter der SBU Research Microscopy Solutions und 2018 zugleich Mitglied der Spartenleitung der Industrial Quality & Research. 2019 wurde Dr. Weber zum Vorstandsmitglied der Carl Zeiss AG berufen und war zunächst verantwortlich für die ZEISS Sparte Semiconductor Manufacturing Technology sowie unter anderem für die Shared Production Unit und die Vertriebsregion Korea. 2022 übernahm er die Leitung der ZEISS Sparte Medizintechnik als Vorstandsvorsitzender der Carl Zeiss Meditec AG. Maximilian Foerst (56) hat nach Ausbildung zum Industriekaufmann in Paris an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg einen Abschluss als Diplom-Kaufmann und einen MBA der University of Georgia in Athens, GA, USA, erlangt. 1995 trat er als Projektmanager in die ZEISS Gruppe am Standort Oberkochen ein und wechselte 1996 zunächst als Leiter des Produktmanagements Laser und ab 1998 als Direktor Vertrieb und Marketing des Geschäftsbereichs Ophthalmology der ZEISS Sparte Medizintechnik nach Jena. Hier verantwortete er unter anderem die Markteinführungen von Therapielasern für altersbedingte Makuladegeneration, der OCT-Technologie und der Optischen Biometrie-Produkte der Sparte. Von 2001 bis 2006 leitete Maximilian Foerst das Vertriebs- und Service-Geschäft der ZEISS Gruppe in Frankreich und von 2007 bis 2009 in Korea. Anschließend übernahm er seine heutige Rolle als Head of ZEISS Greater China und verantwortet seither sämtliche geschäftliche Aktivitäten in China, Hongkong und Taiwan (Region). Diese wuchsen unter seiner Führung von 60 Millionen Euro auf heute rund 2 Milliarden Euro Jahresumsatz. Im Zuge dessen etablierte Maximilian Foerst drei strategische Geschäftsfelder mit globaler Entwicklungs- und Umsatzverantwortung und initiierte eine Reihe von Akquisitionen mit erfolgreicher Integration in die ZEISS Gruppe.

