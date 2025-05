Die Raiffeisen Holding NÖ-Wien ist mit 25,1 Prozent beim Gesundheitsdienstleister Mavie Next der Uniqa Insurance Group AG eingestiegen. Vielleicht gibt es in Zukunft sogar einen Börsengang. Uniqa-Boss Andreas (Brandstetter) und Michael (Höllerer), Geschäftsleiter der Raiffeisen Holding NÖ-Wien tauschen sich regelmäßig aus und haben auch ähnliche Visionen, wie sie mir gestern versichert haben und eine davon ist, das österreichische Gesundheitswesen zu verbessern. Deshalb ist die Raiffeisen Holding NÖ-Wien mit 25,1 Prozent beim Gesundheitsdienstleister Mavie Next ...

Den vollständigen Artikel lesen ...