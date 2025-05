Der US-Dollar-Index handelt weitgehend stabil, nachdem er am Dienstag auf ein Fünf-Tage-Tief von etwa 99,20 gefallen ist. Geopolitische Schlagzeilen dominierten den frühen Handel, da China und die USA an diesem Wochenende in der Schweiz zusammentreffen und der Konflikt zwischen Pakistan und Indien aufflammt. Der US-Dollar-Index bleibt in einer abwartenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...