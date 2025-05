Original-Research: ZEAL Network SE - von Montega AG



Einstufung von Montega AG zu ZEAL Network SE



Unternehmen: ZEAL Network SE

ISIN: DE000ZEAL241



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 07.05.2025

Kursziel: 60,00 EUR (zuvor: 58,00 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Tim Kruse, CFA



Starkes Q1 übertrifft Erwartungen - Prognose wirkt vor dem Hintergrund der aktuellen Jackpots eher konservativ



ZEAL Network SE hat trotz eines vergleichsweise schwachen Jackpot-Umfelds in Q1 starke Ergebnisse vorgelegt. Angesichts der positiven Dynamik im laufenden Quartal mit bereits zwei Peak-Jackpots halten wir die bestätigte Prognose für konservativ und bekräftigen unsere Kaufempfehlung mit einem erhöhten Kursziel von 60,00 EUR.



[Tabelle]



Während das Volumen der staatlichen Lotterien, bedingt durch ein im Jahresvergleich niedrigeres Jackpot-Niveau, um 4% leicht zurückging, konnte ZEAL das vereinnahmte Spielvolumen im Bereich Lotterien um 3,5% steigern (bereinigt um 9,6 Mio. EUR aus der Traumhaus-Verlosung) und damit den wachsenden Marktanteil seiner Angebote erneut eindrucksvoll unter Beweis stellen. Auch das Games-Segment zeigte starkes Wachstum: Der Umsatz stieg um 55,6% auf 3,4 Mio. EUR, getrieben durch ein erweitertes Spielportfolio und eine um 19% gestiegene Spieleraktivität - trotz des weniger attraktiven Jackpot-Umfelds. Zudem konnte die zweite Traumhaus-Verlosung in allen berichteten KPIs gegenüber der ersten Ziehung (Q4/24) zulegen. Diese Faktoren führten insgesamt zu einer deutlich über den Erwartungen liegenden Umsatzentwicklung mit einem Anstieg von 41,7% auf 51,1 Mio. EUR im ersten Quartal.



Trotz höherer Kundenakquisitionskosten (CPL: 48,50 EUR vs. 33,04 EUR), unter anderem bedingt durch Testkampagnen für die Soziallotterien, stieg das EBITDA um beeindruckende 88,2%. Dies unterstreicht die Skalierbarkeit des Geschäftsmodells, da alle wesentlichen Kostenpositionen - einschließlich Marketing - im Verhältnis zum Umsatz zurückgingen. Damit hat das Unternehmen bereits 29% des oberen Endes der EBITDA-Prognose für 2025 erreicht.

Bestätigte Prognose erscheint zurückhaltend: Im heutigen Earnings Call bestätigte das Management die Prognose für 2025 mit einem Umsatz von 195-205 Mio. EUR und einem EBITDA von 55-60 Mio. EUR. Angesichts des starken Q1 ohne Peak-Jackpots, der bislang günstigen Jackpot-Dynamik im zweiten Quartal (Lottovolumen bereits vor der Peak-Jackpot Ziehung diesen Freitag 5% über Q1) sowie der verbesserten KPIs in der Traumhaus-Verlosung und im Games-Segment erscheint die Prognose konservativ. Wir passen unsere Schätzungen entsprechend an, um der positiven Entwicklung in Q1, dem unterstützenden Jackpot-Umfeld in Q2 und dem soliden Games-Wachstum Rechnung zu tragen.



Fazit: Die Entwicklung im ersten Quartal überzeugt auf ganzer Linie. Der weiter steigende Marktanteil unterstreicht aus unserer Sicht die starke Wettbewerbsposition sowie das Ertragspotenzial des Geschäftsmodells. Im Hinblick auf die bessere Lottomarge und der bislang guten Jackpot Entwicklung erwarten wir ein starkes zweites Quartal und bekräftigen unsere Kaufempfehlung mit einem leicht erhöhten Kursziel von 60,00 EUR (zuvor: 58,00 EUR).



