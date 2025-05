Original-Research: Masterflex SE - von Montega AG



Einstufung von Montega AG zu Masterflex SE



Unternehmen: Masterflex SE

ISIN: DE0005492938



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 07.05.2025

Kursziel: 15,00 EUR

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Bastian Brach



Q1: Rückkehr auf Wachstumskurs



Masterflex hat heute Finanzkennzahlen für das Q1 veröffentlicht, die eine solide Erlösdynamik bei anhaltend hohen Margen zeigen.

[Tabelle]



Höchstes Quartalswachstum seit zwei Jahren: Der Jahresauftakt stellt mit einem Konzernerlös von 27,5 Mio. Euro (+5,1% yoy) eine Rückkehr auf den Wachstumskurs dar, nachdem seit Q2/2023 (mit Ausnahme von Q2/2024) das schwache Industriegeschäft zu einer durchgängig negativen Top Line-Entwicklung geführt hatte. Dabei konnten weiterhin die Zukunftsmärkte Luftfahrt und Medizintechnik den größten Wachstumsbeitrag liefern, zudem verbesserte sich der Auftragseingang im Bereich Infrastruktur. Damit bildet das erste Quartal eine solide Grundlage, um sowohl die Guidance als auch unsere Prognose für das Gesamtjahr i.H.v. 103,5 Mio. EUR zu erreichen. Ergebnisseitig konnte die Masterflex das hohe Niveau des Vorjahresquartals von 16,3% halten, wobei steigende Personalkosten durch Produktionseffizienzen kompensiert wurden.



Kapazitätsausbau in der Luftfahrt: Masterflex plant den Aufbau eines neuen Werks in Marokko, um ihre Produktionskapazitäten im Luftfahrtsegment deutlich zu erweitern und der dynamisch steigenden Nachfrage gerecht zu werden. Ausschlaggebend für die Standortwahl waren laut Vorstand die gute Verfügbarkeit qualifizierter Fachkräfte sowie niedrige Standortkosten. Mit dem neuen Werk verfolgt Masterflex das strategische Ziel, den Umsatz im Luftfahrtgeschäft bis 2030 zu verdoppeln, was u.E. über 20 Mio. EUR Umsatz entsprechen würde.



Politikwechsel könnte Masterflex zugute kommen: Der

Spezialschlauchhersteller dürfte als produzierendes Unternehmen, wie bereits im Comment vom 17.03.2025 erwähnt, von mehreren geplanten Maßnahmen der neuen Bundesregierung profitieren. Dazu gehören insbesondere die geplante Senkung der Stromsteuer, die zu spürbaren Kosteneinsparungen in der energieintensiven Produktion führen dürfte. Zudem sollten Investitionsanreize die Attraktivität des Industriestandorts Deutschland erhöhen und dementsprechend die Nachfrage nach Vorleistungsgütern in der Industrie stärken - ein Bereich, der bei Masterflex in den vergangenen zwei Jahren schwächelte.



Fazit: Masterflex konnte im ersten Quartal auf den Wachstumspfad zurückkehren und die stärkste Umsatzsteigerung seit Q1/2023 vermelden. Zwar dürfte Q2 aufgrund des Basiseffekts und der geringeren Anzahl an Arbeitstagen ein etwas geringeres Top Line-Wachstum aufweisen, insgesamt sehen wir das Unternehmen jedoch auf gutem Weg, die Guidance zu erfüllen. Insbesondere die margenstarken Zukunftsbereiche wie die Luftfahrt dürften hierbei eine wichtige Rolle spielen, weshalb die angekündigte Kapazitätserweiterung folgerichtig ist. Wir bekräftigen daher unsere Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 15,00 EUR.



