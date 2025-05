Diese Qualitätsaktie ist (noch) unterbewertet

Am vergangenen Mittwoch hatten wir in der ausführlichen Analyse "" die Vorzüge von Ionos vorgestellt. Am Freitag letzter Woche hat die Aktie nach einer längeren Zwischenkonsolidierung das bisherige Allzeithoch von Mitte Juli 2024 bei 30,60 € überwunden. Ein Ausbruch über einen solchen charttechnischen Widerstand hinaus signalisiert in der Regel einen weiteren Kursanstieg. Am Montag hat die Aktie bereits die Marke von 32 € überwunden und die Chancen stehen gut, dass sich der Höhenflug in den nächsten Wochen fortsetzt. Wichtig: Mit einem 2026er-KGV von 16,5 ist die Ionos-Aktie trotz des jüngsten Kursanstiegs immer noch moderat bewertet und weist damit gegenüber internationalen Konkurrenten wie GoDaddy (KGV 24,8) und Wix.com (KGV 33,7) immer noch einen deutlichen Bewertungsabschlag auf.Wenn Sie den Artikel interessant finden und gerne mehr dieser Art lesen möchten, klicken Sie gernein den ersten 30 Tagen wieder beenden können. Wir sind überzeugt, dass Sie bleiben werden. Probieren Sie es aus!