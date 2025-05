EQS-News: STEICO SE / Schlagwort(e): Jahresbericht

STEICO SE: Finaler Jahresabschluss 2024 bestätigt vorläufige Zahlen Feldkirchen bei München, 07. Mai 2025 - Der STEICO Konzern (ISIN DE000A0LR936) hat heute den Geschäftsbericht für das Jahr 2024 veröffentlicht. Geschäftsentwicklung 2024 Kennzahl 2024 2023 Umsatzerlöse 376,3 Mio. € 365,3 Mio. € Gesamtleistung (GL) 380,2 Mio. € 356,8 Mio. € EBITDA 79,8 Mio. € 57,7 Mio. € EBITDA Marge in % GL 21,0 % 16,2 % EBIT 36,0 Mio. € 30,4 Mio. € EBIT Marge in % GL 9,5 % 8,5 % Konzernjahresüberschuss 19,3 Mio. € 16,9 Mio. € Gewinn je Aktie 1,37 € 1,20 € Eigenkapitalquote in %

(zum 31.12.)

57,8 % 53,3 %

Nach den großen Herausforderungen des Jahres 2023, war es in 2024 möglich, das Geschäft zu stabilisieren. Zwar blieb die Baukonjunktur weiterhin schwach und das Wettbewerbsumfeld sehr angespannt, dennoch konnte der Umsatz des STEICO Konzerns um 3,0% auf 376,3Mio.€ gesteigert werden. Die Gesamtleistung beläuft sich auf 380,2Mio.€. Bei den Ergebnissen konnten ebenfalls Zuwächse verzeichnet werden. Das EBITDA stieg um 38,4% auf 79,8Mio.€, das EBIT wuchs um 18,6% auf 36,0Mio.€ (Rechnungslegung nachHGB). Die EBIT-Quote (im Verhältnis zur Gesamtleistung) betrug 9,5%. Die rein operative Profitabilität (ohne Effekte wie Erträge aus der Währungssicherung oder dem Verkauf von CO2-Zertifikaten) konnte dabei deutlich verbessert werden. Betrug der EBIT-Anteil des Grundgeschäfts in 2023 noch 2,2Mio.€, konnte er in 2024 bereits auf 19,5Mio.€ gesteigertwerden. Der Jahresüberschuss stieg um 14,5% auf 19,3 Mio. €. Der Gewinn pro Aktie beträgt 1,37 € (Vorjahr: 1,20 €). Verwendung des Bilanzgewinns Der Verwaltungsrat schlägt der Hauptversammlung vor, dass der Bilanzgewinn des abgelaufenen Geschäftsjahres 2024 in Höhe von 139.720.602,27 EUR zur Ausschüttung einer Dividende von 0,20 EUR je dividendenberechtigter Aktie, dies entspricht einem Gesamtbetrag von 2.816.693,00 EUR, verwendet und der verbleibende Betrag in Höhe von 136.903.909,27 EUR auf neue Rechnung vorgetragen wird. Ausblick Für das Gesamtjahr 2025 erwartet die Unternehmensleitung noch keine nachhaltige Belebung der Baukonjunktur. Darüber hinaus dürfte die Wettbewerbssituation weiterhin angespannt bleiben. Das Direktorium rechnet daher mit einem Wachstum von 3% auf rund 388Mio.€. Bei den Ergebnissen wird eine EBIT-Quote zwischen rund 7% und 9% erwartet, das entspricht einem EBIT zwischen rund 27Mio.€ und 35Mio.€. Der vollständigen Bericht steht unter www.steico.com/de/ir zum Download bereit.

Unternehmensprofil Der STEICO Konzern entwickelt, produziert und vertreibt Bauprodukte aus nachwachsenden Rohstoffen. Dabei ist STEICO Weltmarktführer im Segment der Holzfaser-Dämmstoffe. STEICO ist als Systemanbieter positioniert und bietet als branchenweit einziger Hersteller ein integriertes Holzbausystem an, bei dem sich innovative Holztragwerke und bio-basierte Dämmstoffe ergänzen. Zu den Dämmstoffen zählen flexible Holzfaser-Dämmmatten, stabile Holzfaser-Dämmplatten sowie Einblasdämmstoffe aus Holzfasern und Zellulose. Furnierschichtholz und Stegträger bilden die Tragwerkskomponenten des Systems. Furnierschichtholz und Stegträger bilden die Tragwerkskomponenten des Systems. Abdichtungsprodukte für die Gebäudehülle sowie Putzkomponenten für die Fassadendämmung runden das Gesamtsystem ab. Seinen Kunden bietet der STEICO Konzern eine einzigartige Sortimentsvielfalt bis hin zur Vorfertigung kompletter Bauteile für den Holz-Elementbau. Die Produkte des Münchner Unternehmens finden beim Neubau und bei der Sanierung von Dach, Wand, Decke, Boden und Fassade erfolgreich Verwendung. STEICO Produkte ermöglichen den Bau zukunftssicherer, energieeffizienter Gebäude mit besonders hoher Wohnqualität. So schützen STEICO Produkte zuverlässig vor Kälte, Hitze sowie Lärm und unterstützen ein baubiologisch vorteilhaftes Innenraumklima. Kontakt Andreas Schulze

STEICO SE

Otto-Lilienthal-Ring 30

85622 Feldkirchen

Fon: +49-(0)89-99 15 51-548

Fax: +49-(0)89-99 15 51-704

E-Mail: a.schulze@steico.com

www.steico.com



