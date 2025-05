SKAN AG / Schlagwort(e): Generalversammlung

Generalversammlung der SKAN Group AG genehmigt alle Anträge



07.05.2025 / 17:49 CET/CEST





Medienmitteilung

Generalversammlung der SKAN Group AG genehmigt alle Anträge Allschwil, 7. Mai 2025 - Heute fand in Allschwil die ordentliche Generalversammlung der SKAN Group AG statt. An der Generalversammlung waren 85.75% des stimmberechtigten Aktienkapitals vertreten. Die Generalversammlung stimmte sämtlichen Anträgen des Verwaltungsrats zu. Sie genehmigte insbesondere die Ausschüttung von CHF 0.40 je dividendenberechtigte Aktie, bestehend aus einer ordentlichen Dividende von CHF 0.20 je Aktie sowie einer steuerfreien Ausschüttung aus den Kapitaleinlagereserven in Höhe von CHF 0.20 je Aktie. Die Ausschüttung wird ab dem 13. Mai 2025 erfolgen. Die zur Wiederwahl angetretenen Verwaltungsräte Oliver Baumann, Cornelia Gehrig, Thomas Huber, Beat Lüthi, Gregor Plattner und Patrick Schär wurden für ein weiteres Amtsjahr bestätigt. Beat Lüthi wurde als Verwaltungsratspräsident wiedergewählt. Ebenfalls Zustimmung fanden die Konsultativabstimmungen zum Vergütungsbericht und zum Bericht über nichtfinanzielle Belange. Die nächste ordentliche Generalversammlung der SKAN Group AG wird am 7. Mai 2026 stattfinden.

Ausschüttungstermine: Ex Datum: 9. Mai 2025

Record Datum: 12. Mai 2025

Auszahlungs-Datum: 13. Mai 2025

Kontakte: Thomas Balmer, ir@skan.com , +41 79 703 87 28

Alexandre Müller, ir@skan.com , +41 79 635 64 13

Finanzkalender: 19. August 2025 Publikation Halbjahresergebnis 2025 24. März 2026 Publikation Jahresergebnis 2025 7. Mai 2026 Generalversammlung 2026

SKAN - together always one step ahead SKAN ist ein Pionier auf dem Gebiet aseptischer und aseptisch-toxischer Herstellprozesse für die (bio-)pharmazeutische Industrie. Das Unternehmen ist Markt- und Technologieführer für hochwertige, prozesskritische Isolatorsysteme, um Medikamente nach strengen Sterilitätsstandards abzufüllen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen seinen Kunden Prozessunterstützung, Services und Verbrauchsmaterialien an. Innovative Lösungen und eine effiziente Life-Cycle-Support-Organisation machen SKAN zu einem wichtigen Partner für die Pharma- und Biotech-Industrie, CMOs (Contract Manufacturing Organisation) und Forschungslabore weltweit. Die 1968 gegründete SKAN beschäftigt heute rund 1500 Mitarbeitende. Mehr als die Hälfte davon sind am Hauptsitz Allschwil im Life Sciences Hub der Region Basel tätig. Die weiteren Mitarbeitenden verteilen sich auf die Tochtergesellschaften in der Schweiz, Deutschland, Belgien, Japan, den USA und Brasilien.



