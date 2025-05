EUR/GBP handelt in der Nähe der 0,8500-Zone nach einer ruhigen Handelssitzung am Mittwoch.Der Gesamton bleibt bullish, unterstützt von langfristigen Durchschnitten, trotz gemischter kurzfristiger Signale.Unterstützungsniveaus halten knapp darunter, während der Widerstand eng darüber ausgerichtet ist. Das EUR/GBP Paar blieb am Mittwoch relativ stabil ...

Den vollständigen Artikel lesen ...