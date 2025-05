EQS-Ad-hoc: INDUS Holding AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung

INDUS reduziert Prognose für Umsatz, adjusted EBITA und adjusted EBITA-Marge für das Geschäftsjahr 2025

Bergisch Gladbach, 07. Mai 2025 - Die INDUS Holding AG (ISIN: DE0006200108) passt die Prognose für Umsatz, adjusted EBITA sowie adjusted EBITA-Marge für das Geschäftsjahr 2025 an. Der Vorstand erwartet nun einen Konzernumsatz von 1,70 Mrd. Euro bis 1,85 Mrd. Euro (vorher: 1,75 Mrd. Euro bis 1,85 Mrd. Euro) und ein adjusted EBITA zwischen 130 Mio. Euro und 165 Mio. Euro (vorher: zwischen 150 Mio. Euro und 175 Mio. Euro). Die adjusted EBITA-Marge soll nun im Bereich von 7,5 % bis 9,0 % (vorher: 8,5 % bis 10,0 %) liegen. Die Anpassung resultiert zum einen aus den allgemein reduzierten Erwartungen der INDUS-Beteiligungen, insbesondere im Segment Materials Solutions, für das Gesamtjahr 2025 infolge der disruptiven amerikanischen Zollpolitik seit dem 02. April 2025 ("Liberation Day"). Zum anderen hat China im Februar 2025 die Exportkontrollen unter anderem auf Wolfram und Wolframverbindungen ausgeweitet. Bei dem Beteiligungsunternehmen BETEK der INDUS-Gruppe werden größere Mengen wolframhaltige Vorprodukte aus China bezogen und verarbeitet. Seither ist festzustellen, dass sich der Genehmigungsprozess erheblich verschärft hat. Aufgrund aktueller Entwicklungen ist die benötigte Zeit bis zur Erteilung einer Ausfuhrgenehmigung nicht mehr vorhersehbar und es ist unklar, ob die Genehmigungen überhaupt im benötigten Umfang erteilt werden. Trotz eines sofort eingeleiteten, umfangreichen und sehr kostenintensiven Maßnahmenpakets besteht das konkrete Risiko, dass im zweiten Halbjahr 2025 durch die Versorgungsprobleme Umsätze im Bereich von 20 bis 40 Mio. Euro verloren gehen. In Verbindung mit den stark steigenden Kosten wird sich das adjusted EBITA um etwa 8 bis 15 Mio. Euro reduzieren. Es ist jedoch auch nicht auszuschließen, dass die Versorgung im Laufe des Jahres wieder gesichert werden kann. Der Konzernabschluss zum 31. März 2025 bzw. zum 1. Quartal 2025 wird wie geplant am 14. Mai 2025 veröffentlicht werden. Die Zusammensetzung des adjusted EBITA errechnet sich aus dem EBIT - entsprechend der Darstellung auf Seite 160 des Geschäftsberichts 2024 der INDUS Holding AG - durch Elimination der Abschreibungen und Wertminderungen auf immaterielle Vermögenswerte aus Kaufpreisallokationen. Wichtiger Hinweis:

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf der gegenwärtigen Sicht, Erwartungen und Annahmen des Managements der INDUS Holding AG und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Resultate, Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von den darin enthalten ausdrücklichen oder impliziten Aussagen abweichen können. Die INDUS Holding AG übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.

