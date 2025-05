Berlin - Carsten Linnemann will offenbar zusätzlich stellvertretender Vorsitzender der Unionsfraktion im Bundestag werden. Der CDU-Generalsekretär habe dafür die Unterstützung von Kanzler Friedrich Merz, berichtet der "Spiegel" unter Berufung auf Eingeweihte aus Fraktionskreisen.Inhaltlich soll Linnemann künftig für die Themen Arbeit und Soziales zuständig sein. Damit wäre Linnemann in der Fraktion für jene Themen verantwortlich, die er auch in den Koalitionsverhandlungen mit der SPD maßgeblich verhandelt hat.Linnemann hat kürzlich erst verkündet, nicht Minister zu werden und weiter Generalsekretär bleiben zu wollen. Dieses Amt würde er laut "Spiegel" auch dann behalten, wenn er wirklich zum Fraktionsvize gewählt werden sollte.Die Unionsfraktion wird ihren Fraktionsvorstand wohl in der kommenden Woche bestimmen. Bislang hat sie nur den neuen Fraktionsvorsitzenden Jens Spahn und den neuen Ersten Parlamentarischen Geschäftsführer Steffen Bilger gewählt.