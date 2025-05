The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 07.05.2025Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 07.05.2025ISIN NameCA0029381088 ABEN MINERALS LTDGB00BLH1QT30 SAMARKAND GROUP PLC LS-01LU0251660519 AXA WF-EO SH.DU.BD.AAEO