The following instruments on XETRA do have their first trading 08.05.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 08.05.2025Aktien1 CA0028221046 Abbott Laboratories CDR2 CA03116G1090 Amgen Inc. CDR3 CA33773P1009 Fiserv Inc. CDR4 CA36173K1003 GE Vernova Inc. CDR5 CA37556U1030 Gilead Sciences Inc. CDR6 CA65346A1030 NextEra Energy Inc. CDR7 CA90782V1067 Union Pacific Corp. CDR8 SE0019174194 XOMA AB9 US58958P1049 Meridian Corp.10 CA00289A1093 Aben Gold Corp.Anleihen/ETF1 US037833EZ91 Apple Inc.2 US23338VAY20 DTE Electric Co.3 US23338VAW63 DTE Electric Co.4 US23338VAZ94 DTE Electric Co.5 XS3069291196 HSBC Holdings PLC6 US037833EY27 Apple Inc.7 US037833FA32 Apple Inc.8 US251526DA41 Deutsche Bank AG9 DE000DW6AHU8 DZ BANK AG10 DE000DW6AHV6 DZ BANK AG11 DE000DW6AHW4 DZ BANK AG12 DE000DW6AHX2 DZ BANK AG13 US91282CND91 United States of America14 US037833FB15 Apple Inc.15 XS3070545234 Aroundtown SA16 CH1433226292 Banque Cantonale de Genève17 XS3070032878 Booking Holdings Inc.18 XS3070032100 Booking Holdings Inc.19 USU37818BX56 Glencore Funding LLC20 US74340XCR08 Prologis L.P.21 DE000A4D9G75 Redcare Pharmacy N.V.22 XS3070628014 SpareBank 1 Boligkreditt AS23 DE000A30VKD1 AOC Leipzig Täubchenweg GmbH24 XS2769424339 Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.25 XS2769630158 Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.26 CH1428648286 Raiffeisen Schweiz Genossenschaft27 US91282CNC19 United States of America28 IE0008M1R3N4 Franklin US Mega Cap 100 UCITS ETF29 IE000SAXJ1M1 Global X Euro Stoxx 50 Covered Call UCITS ETF30 LU1920015366 Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF31 IE000I9HGDZ3 Xtrackers MSCI World Screened UCITS ETF