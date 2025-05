NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für BMW von 83 auf 88 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Dank eines soliden ersten Quartals habe der Autobauer einen zuversichtlichen Ausblick gegeben, schrieb Philippe Houchois in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. BMW dürfte die verzögerte Umsetzung der US-Zölle dazu nutzen, das Unternehmen, das seit Jahren zu den ausgewogensten globalen Automobilherstellern gehört, weiter zu verbessern. Der Experte erhöhte seine Schätzungen um rund 5 Prozent./edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2025 / 13:25 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2025 / 13:25 / ET

DE0005190003