Was für ein Tag! Nach zwei verlustreichen Handelstagen ging es an den US-Börsen auch am Mittwoch volatil zu. Der S&P 500 bewegte sich mal im Plus, mal im Minus - und schloss im Endeffekt 0,4 Prozent im Plus bei 5.631 Punkten. Für den Nasdaq Composite ging es 0,3 Prozent auf 17.738 Punkte nach oben. Der Dow Jones gewann sogar 0,7 Prozent und schloss bei 41.113 Punkten.Wie erwartet beließ die US-Notenbank Fed den Leitzins unverändert in der Spanne von 4,25 bis 4,50 Prozent und erwähnte zunehmende ...

