Berlin - Der CDU-Bundestagsabgeordnete und Verteidigungsexperte Henning Otte soll neuer Wehrbeauftragter des Bundestages werden. Das berichtet das "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Donnerstagausgaben) unter Berufung auf führende Unionskreise.Der 56-Jährige aus Celle in Niedersachsen gehört dem Bundestag seit 2005 an und soll die Sozialdemokratie Eva Högl ablösen, deren Amtszeit am 25. Mai endet. Aus der SPD verlautet laut RND, es gebe keinen Widerstand dagegen, dass der Posten wieder an die Union gehe. Denn gängige Praxis sei, dass der Verteidigungsminister und der oder die Wehrbeauftragte aus konkurrierenden Parteien kämen.Als Högl 2020 gewählt wurde, war das noch so. Verteidigungsministerin war damals Annegret Kramp-Karrenbauer von der CDU. Mit der Amtsübernahme von Christine Lambrecht im Jahr 2021 und Boris Pistorius 2023, die beide der SPD angehören, änderte sich das.Zwar soll auch die CDU-Abgeordnete Kerstin Vieregge aus Nordrhein-Westfalen an dem Posten interessiert sein. Aus der Spitze der Unionsfraktion heißt es jedoch dem Bericht zufolge, Otte sei der Favorit und werde es machen. Der Niedersachse bringe viel Erfahrung mit und könne das. Er ist Reserveoffizier, war früher verteidigungspolitischer Sprecher der Unionsfraktion und zuletzt stellvertretender Vorsitzender des Verteidigungsausschusses.