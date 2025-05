Berlin - Der neue Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer (CSU) plant einen konsequenten Bürokratieabbau für Landwirte und die Ernährungsbranche und will sich regelmäßig über Fortschritte berichten lassen. "Wir müssen Bürokratie abbauen in allen Bereichen und vor allem so, dass die Menschen es spüren", sagte er der "Bild" (Donnerstagausgabe).Um das messbar zu machen, kündigte Rainer monatliche Auswertungen an: "Ich werde mir regelmäßig berichten lassen, was und wie viel abgebaut wurde. Die Betriebe müssen es spüren."Ein weiterer erster Schwerpunkt seiner Amtszeit sei die Herstellung von Planungssicherheit für Landwirte. "Wenn du eine Stallung baust, kostet das unglaublich viel Geld - und zwei bis fünf Jahre später musst du schon wieder nachrüsten. Das ist nicht zu stemmen", sagte der Minister zu "Bild". Ein vorrangiges Ziel sei es, gesetzliche Vorgaben verlässlicher zu gestalten.