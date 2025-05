Das nutzen wir...: Kursrutsch als Einstieg-Chance: Warum jetzt der perfekte Zeitpunkt ist!

Anzeige / Werbung

Gestern, am 7. Mai 2025 gab Miata Metals (WKN: A3EHXQ) bekannt, dass das Unternehmen sein laufendes Diamantbohrprogramm auf dem Sela Creek-Goldprojekt in Suriname auf insgesamt 10.000 Meter erweitert.

bisher hat Miata Metals (WKN: A3EHXQ) rund 1.500 Meter in zehn Bohrlöchern abgeschlossen, wobei vier Löcher am Zielgebiet "Stranger' gebohrt wurden und derzeit das sechste Loch am Zielgebiet "Golden Hand' gebohrt wird.

Quelle: Miata Metals

Ein zweites Bohrgerät soll mobilisiert werden, um die Bohraktivitäten zübeschleunigen. Die Analyseergebnisse für die Bohrlöcher stehen noch aus, werden aber nach Abschluss der Qualitätskontrollen wahrscheinlich noch im Laufe dieses Monats präsentiert werden. Damit ist ein spannender Newsflow in der Pipeline, aus einem der hochgradigsten Goldgebiete der Welt.

Warum Miata Metals jetzt wieder ein absoluter Top-Pick ist!

40 % Kursrutsch scheint unbegründet: Der gestrige Kursrutsch geschah ohne negative Nachrichten, zumindest konnten wir bisher keine finden.

Erweiterung des Bohrprogramms: Die Erhöhung des Bohrumfangs auf 10.000 Meter zeigt das Vertrauen des Unternehmens in das Potenzial des Sela Creek-Projekts.

Zweites Bohrgerät: Die geplante Mobilisierung eines zweiten Bohrgeräts unterstreicht die Entschlossenheit, die Exploration zügig voranzutreiben.

Anstehende Analyseergebnisse: Die bevorstehenden Ergebnisse könnten bedeutende Goldvorkommen bestätigen und den Aktienkurs positiv beeinflussen.

Strategische Lage: Das Sela Creek-Projekt befindet sich in einem Gebiet mit umfangreichen und erfolgreichen historischen Goldarbeiten, was die Erfolgsaussichten erhöht. Denn Gold findet man bekanntlich da zuerst, wöbereits welches abgebaut wurde.

NassaüProjekt: Auch das zweite Projekt von Miata Metals (WKN: A3EHXQ) befindet sich in TOP-Lage, nämlich unweit neben einer produzierenden Mine. Auch dieses Projekt bietet gröes Potenzial, wie die Historie zeigt.

Alle zuvor genannten Punkte sind unserer Meinung nach nicht negativ und rechtfertigen auf keinen Fall einen solchen massiven Kursrutsch!

Fazit: Der Markt spielt verrückt! Eine Chance für Antizyklische Investoren?!

Der scheinbar unbegründete Kursrutsch um rund 40 % bietet eine zwar spekulative, aber vermutlich nochmalig günstige Gelegenheit, in ein spannendes Unternehmen mit vielversprechenden Explorationsaktivitäten züinvestieren.

Quelle: stockwatch.com, bearbeitet von Spekulanten Insider

Mit der bevorstehenden Veröffentlichung von Analyseergebnissen und der Expansion des Bohrprogramms steht Miata Metals (WKN: A3EHXQ) vor potenziell positiven Entwicklungen. Deshalb ist jetzt nochmal der Zeitpunkt, um einzusteigen oder aufzustocken.

Quellen: Miata Metals, stockwatch.com, IntröBild: KI generiert mit ChatGPT

XD0002747026,CA59403F1053