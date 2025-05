München - Die Freien Wähler warnen die CSU davor, in Bayern über eine andere Regierungskonstellation nachzudenken. Ein Bündnis mit einer anderen Partei wäre für die CSU "ein schlechter Deal" gewesen, sagte Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger der "Mediengruppe Bayern" (Donnerstagausgaben)."Vielleicht sieht die CSU nach dem Spektakel bei der Kanzlerwahl und vielen anderen Schwierigkeiten, die sie mit der SPD in der kurzen Zeit schon hatte, wie froh sie sein müssen, dass sie in Bayern mit den Freien Wählern zusammenarbeiten können", sagte Landeswirtschaftsminister Aiwanger."Die Gedankenspiele der CSU, uns wegen der Meinungsverschiedenheit zur Schuldenbremse gegen die SPD - oder zu Coronazeiten gegen die Grünen - auszutauschen, wären für Bayern und auch für die CSU selbst ein schlechter Deal gewesen", behauptete der Chef der Freien Wähler und warnte: "Bayern wäre destabilisiert worden."