Spanien ist das wichtigste Zielland für peruanische Pitahaya und machte in dem 1. Quartal 2025 einen Anteil von 56 % der Exporte aus, so berichtet FyH.es. Allein in dem ersten Quartal 2025 übertrafen die Exporte alle Lieferungen des Jahres 2024. Bildquelle: Pixabay Peru exportierte 2025 in dem ersten Quartal 626 Tonnen Pitahayas, was einer Verfünffachung der Menge und einer...

