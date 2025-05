EQS-News: SAF-HOLLAND SE / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Quartals-/Zwischenmitteilung

SAF-HOLLAND mit solidem Start in das Geschäftsjahr 2025: Bereinigte EBIT-Marge nahezu auf Vorjahresniveau



08.05.2025 / 06:59 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





SAF-HOLLAND mit solidem Start in das Geschäftsjahr 2025: Bereinigte EBIT-Marge nahezu auf Vorjahresniveau Konzernumsatz beläuft sich auf 449,2 Mio. Euro (Vorjahr 505,4 Mio. Euro)

Bereinigte EBIT-Marge mit 9,5 % nahezu auf Vorjahresniveau

Freier operativer Cashflow in Höhe von +8,2 Mio. Euro übertrifft Vorjahreswert um 20,6 Mio. Euro

Ausblick für das Geschäftsjahr 2025 bestätigt Bessenbach, 8. Mai 2025. Die SAF-HOLLAND SE ("SAF-HOLLAND"), einer der weltweit führenden Zulieferer von Trailer- und Truckkomponenten, ist solide in das Geschäftsjahr 2025 gestartet. Umsatzanteil des konjunkturresilienten Ersatzteilgeschäfts erreicht 37,8 % (Vorjahr 35,1 %) Der Konzernumsatz verringerte sich aufgrund der schwachen Kundennachfrage im Erstausrüstungssegment um 11,1 % auf 449,2 Mio. Euro (Vorjahr 505,4 Mio. Euro). Der Umsatzbeitrag des Kundensegments Erstausrüstung Trailer sank dabei um 14,8 % auf 220,7 Mio. Euro (Vorjahr 259,0 Mio. Euro). Dies entspricht 49,1 % des Konzernumsatzes (Vorjahr 51,3 %). Der Umsatzbeitrag des Kundensegments Erstausrüstung Trucks fiel - insbesondere bedingt durch die Region Amerika - um 14,5 % auf 58,9 Mio. Euro (Vorjahr 68,9 Mio. Euro). Demgegenüber verzeichnete das stärker konjunkturresiliente Ersatzteilgeschäft nur einen leichten Umsatzrückgang um 4,4 % auf 169,6 Mio. Euro (Vorjahr 177,5 Mio. Euro). Der entsprechende Umsatzanteil verbesserte sich dadurch von 35,1 % auf 37,8 %. Organisch betrachtet - d. h. ohne den Einfluss von Währungskurs- und Akquisitionseffekten - verringerte sich der Konzernumsatz im ersten Quartal 2025 um 70,8 Mio. Euro bzw. 14,0 %. Bereinigte EBIT-Marge nahezu auf Vorjahresniveau Das bereinigte EBIT sank im ersten Quartal 2025 aufgrund des geringeren Umsatzes um 12,1 % auf 42,7 Mio. Euro. Dies entspricht einer nahezu stabilen bereinigten EBIT-Marge in Höhe von 9,5 % (Vorjahr 9,6 %). Periodenergebnis durch stichtagsbezogene, unrealisierte Fremdwährungseffekte beeinflusst SAF-HOLLAND erzielte im ersten Quartal 2025 bei einer Konzernsteuerquote von 35,1 % (Vorjahr 28,8 %) ein Periodenergebnis von 13,4 Mio. Euro (Vorjahr 26,5 Mio. Euro). Die deutliche Abweichung zum Vorjahresquartal ist neben dem niedrigeren operativen Ergebnis auf eine stärkere Fremdwährungsbelastung im Finanzergebnis zurückzuführen. Dieses wurde insbesondere durch unrealisierte Kursverluste aus der Bewertung von Intercompany-Fremdwährungsdarlehen zum Stichtagskurs in Höhe von 5,8 Mio. Euro (Vorjahr Kursgewinn in Höhe von 3,6 Mio. Euro) beeinflusst. Die Bewertungseffekte in Höhe von -9,4 Mio. Euro sind vornehmlich auf die Kursentwicklung des US-Dollars und der schwedischen Krone gegenüber dem Euro zurückzuführen. Das auf die Anteilseigner der Muttergesellschaft entfallende Periodenergebnis betrug 13,0 Mio. Euro (Vorjahr 26,2 Mio. Euro). Auf Basis einer im Vorjahresvergleich unveränderten Aktienanzahl von 45,4 Mio. Stück ergab sich für das erste Quartal 2025 ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,29 Euro (Vorjahr 0,58 Euro). Das bereinigte Periodenergebnis nach Anteilen Dritter, welches um Sondereffekte außerhalb der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit von SAF-HOLLAND bereinigt wurde, lag mit 20,1 Mio. Euro um 35,8 % unter dem Vorjahreswert von 31,3 Mio. Euro. Das bereinigte Ergebnis je Aktie betrug demnach 0,45 Euro (Vorjahr 0,69 Euro). Starker freier operativer Cashflow Der freie operative Cashflow übertraf im ersten Quartal 2025 mit +8,2 Mio. Euro den Vorjahreswert um 20,6 Mio. Euro. Grundlage hierfür war die solide operative Performance sowie ein deutlich geringerer Zahlungsmittelabfluss aus der Veränderung des Net Working Capital von -27,7 Mio. Euro (Vorjahr -43,6 Mio. Euro). Die Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte summierten sich auf 8,6 Mio. Euro (Vorjahr 7,4 Mio. Euro) und entsprachen damit einer Investitionsquote von 1,9 % (Vorjahr 1,5 %). Ausblick für das Geschäftsjahr 2025 bestätigt In Anbetracht der aktuellen handelspolitischen und regulatorischen Unsicherheiten in Bezug auf zukünftige Zollentwicklungen sowie die Einführung strengerer Emissionsstandards ab 2027 ist eine Prognose der zukünftigen Entwicklung zum jetzigen Zeitpunkt nur eingeschränkt möglich. Dennoch rechnet der Vorstand der SAF HOLLAND SE für das Geschäftsjahr 2025 unverändert, wie am 20. März 2025 veröffentlicht, mit einem Konzernumsatz in einer Bandbreite von 1.850 Mio. Euro bis 2.000 Mio. Euro (Vorjahr 1.876,7 Mio. Euro). Dank seines breit aufgestellten Produktionsnetzwerkes in Nordamerika (Kanada, USA und Mexiko) sowie seiner starken Marktpositionen ist SAF-HOLLAND resilient aufgestellt, um zeitnah und wirkungsvoll auf negative Einflüsse aus der globalen Handelspolitik zu reagieren. Hierzu steht ein umfangreicher Maßnahmenplan zur Verfügung. Unter dieser Annahme rechnet SAF-HOLLAND für das Jahr 2025 weiterhin damit, eine bereinigte EBIT-Marge von 9 % bis 10 % zu erzielen (Vorjahr 10,1 %). Die Prognose zur Investitionsquote bleibt ebenfalls unverändert und beläuft sich auf bis zu 3 % des Konzernumsatzes (Vorjahr 3,1 %). Alexander Geis, Vorstandsvorsitzender und Chief Executive Officer der SAF-HOLLAND SE sagt dazu: "Dank der Widerstandsfähigkeit unseres Geschäftsmodells sind wir solide in das neue Geschäftsjahr gestartet. Wir sind zuversichtlich, die operativen Herausforderungen, die sich insbesondere aus handelspolitischen Veränderungen ergeben, erfolgreich zu bewältigen und unsere Jahresziele zu erreichen." Finanzkennzahlen für das erste Quartal 2025 in TEUR Q1 2025 Q1 2024 Verändg. absolut Verändg.

in % Ertragslage Umsatzerlöse 449.166 505.431 -56.265 -11,1 % Bruttoergebnis 105.025 108.875 -3.850 -3,5 % Bruttomarge in % 23,4 % 21,5 % Bereinigtes Bruttoergebnis 106.602 110.555 -3.953 -3,6 % Bereinigte Bruttomarge in % 23,7 % 21,9 % EBITDA 58.851 63.800 -4.949 -7,8 % EBITDA-Marge in % 13,1 % 12,6 % Bereinigtes EBITDA 59.706 63.800 -4.094 -6,4 % Bereinigte EBITDA-Marge in % 13,3 % 12,6 % EBIT 35.893 43.405 -7.512 -17,3 % EBIT-Marge in % 8,0 % 8,6 % Bereinigtes EBIT 42.692 48.565 -5.873 -12,1 % Bereinigte EBIT-Marge in % 9,5 % 9,6 % Periodenergebnis ohne Minderheitenanteile 13.047 26.225 -13.178 -50,2 % Bereinigtes Periodenergebnis ohne Minderheitenanteile 20.089 31.295 -11.206 -35,8 % Ergebnis je Aktie in Euro 0,29 0,58 -0,29 -50,2 % Bereinigtes Ergebnis je Aktie in Euro 0,45 0,69 -0,24 -35,8 % Finanzlage Netto-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit 16.421 -6.891 23.312 - Netto-Cashflow aus der Investitionstätigkeit in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte -8.240 -5.543 -2.697 48,7 % Freier Operativer Cashflow 8.181 -12.434 20.615 - Netto-Cashflow aus dem Erwerb von Unternehmensanteilen - -10.326 10.326 - Freier Cashflow gesamt 8.181 -22.760 30.941 - Rendite Return on Capital Employed (ROCE) in % 17,4 % 20,2 % Bilanz 31.03.2025 31.12.2024 Bilanzsumme 1.731.084 1.711.869 19.215 1,1 % Eigenkapital 539.390 527.100 12.290 2,3 % Eigenkapitalquote in % 31,2 % 30,8 % Langfristige und kurzfristige Schulden 1.191.694 1.184.769 6.925 0,6 %

Kontakt: Dana Unger VP Investor Relations, Corporate & ESG Communications Tel: +49 6095 301 949 dana.unger@safholland.de Alexander Pöschl Senior Manager Investor Relations, Corporate & ESG Communications Tel: +49 6095 301 117 alexander.poeschl@safholland.de Michael Schickling Senior Manager Investor Relations, Corporate & ESG Communications Tel: +49 6095 301 617 michael.schickling@safholland.de Über SAF-HOLLAND Die SAF-HOLLAND SE ist ein international führender Hersteller von fahrwerksbezogenen Baugruppen und Komponenten für Trailer, Lkw und Busse. Durchschnittlich etwa 5.700 engagierte Mitarbeitende weltweit erwirtschafteten im Jahr 2024 einen Umsatz 1.877 Mio. Euro. Die Produktpalette umfasst unter anderem Achs- und Federungssysteme für Trailer sowie Sattelkupplungen und Kupplungssysteme für Lkw, Anhänger und Sattelauflieger als auch Brems- und EBS-Systeme. Daneben entwickelt SAF-HOLLAND innovative Produkte zur Erhöhung der Effizienz, Sicherheit und Umweltfreundlichkeit von Nutzfahrzeugen. Mit den Marken SAF, Holland, Haldex, Assali Stefen, KLL, Neway, Tecma, V.Orlandi und York erreichte der Konzern im Jahr 2024 in den wichtigsten Regionen weltweit starke Marktpositionen unter den Top 3. Auf sechs Kontinenten beliefert SAF-HOLLAND Hersteller im Erstausstattungsmarkt. Im Aftermarket-Geschäft liefert das Unternehmen Ersatzteile an die Servicenetzwerke der Hersteller sowie an den Großhandel und über ein umfassendes globales Vertriebsnetz an Endkunden und Servicestützpunkte. SAF-HOLLAND SE ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und zählt zu den Werten des SDAX (ISIN: DE000SAFH001). Weitere Information erhalten Sie unter www.safholland.com .







08.05.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com